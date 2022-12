Watchmen se passa no mesmo universo de Taxi Driver, com Robert De Niro

O quadrinho Watchmen, escrito por Alan Moore, chamado de mago, é uma das mais renomadas histórias da DC de todos os tempos. Mostrando a divisão política durante a Guerra Fria, o universo de vigilantes ainda teve espaço para incluir Taxi Driver, filme com Robert De Niro.

Lançado em 1976, Taxi Driver, dirigido por Martin Scorsese, conta a história de Travis Bickle, um ex-fuzileiro naval que retorna para Nova York e começa a trabalhar de taxista.

Tanto Watchmen quanto Taxi Driver usam bastante da violência em seus principais personagens, como é o caso do vigilante Rorschach.

Enquanto Bickle trabalha como uma espécie de vigilante, ele conhece um outro vigilante sombrio e violento, que não liga de matar criminosos.

Na terceira edição de Before Watchmen: Rorschach, o personagem acaba entrando no táxi de ninguém menos que Travis Bickle (via ScreenRant).

Travis Bickle revela admirar vigilantes

A época não era tão boa para os heróis, no qual muitos foram presos ou mortos, justamente por conta da onda do anti-vigilantismo.

Rorschach atua nas sombras, e é temido por muitos criminosos por conta de seus métodos violentos e sangrentos. Até mesmo a polícia não gosta dele.

Após derrotar alguns homens de Rawhead, o vigilante foge e acaba entrando no táxi de Bickle, revelando que Watchmen se passa no mesmo universo de Taxi Driver.

Bickle compartilha que ainda há boas pessoas no mundo, se referindo aos vigilantes, que lutam contra o crime na cidade e injustiças.

Embora o taxista não seja nomeado no quadrinho, ele é bastante semelhante com o personagem de De Niro. Ambos compartilham seu desgosto pelo crime, e poderiam até mesmo formar uma dupla de vigilantes.

