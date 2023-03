Wolverine e Deadpool têm um filho biológico e ele é um assassino mortal

Wolverine e Deadpool vão se encontrar nas telonas no vindouro filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Mas, nos quadrinhos, eles não só têm histórias juntos, como têm um filho biológico!

Dois mutantes da Marvel com uma propensão para assassinar e mutilar aqueles que enfrentam em batalha, Wolverine e Deadpool só trabalham juntos quando absolutamente necessário, ou sempre que Wade Wilson quer irritar Logan mais do que o habitual.

Como ambos são capazes de realizar proezas sobre-humanas com seus poderes, o filho deles – carinhosamente chamado de “Júnior” – é uma máquina de matar imparável, apesar de só ter existido na mente fraturada do próprio Deadpool.

O filho de Wolverine e Deadpool

Estreando em Deadpool: The End, de Joe Kelly e Mike Hawthorne, Júnior é tecnicamente visto apenas em uma página desta edição, mas sua breve aparição não deve minimizar a natureza épica do que é um personagem que é basicamente uma fusão do Wolverine com Deadpool.

Junior é muito maior do que seus pais, bem como os outros ao seu redor, sugerindo que este remix de personagem provavelmente poderia dar a Hulk bastante trabalho, sem falar nas suas habilidades herdadas como mercenário, X-Men e soldado do Tentáculo.

Como a maioria dos inimigos no Universo Marvel acha quase impossível distribuir dano suficiente para derrubar Deadpool ou Wolverine por conta própria, é lógico que Junior seria quase imbatível em uma luta contra qualquer um que não fosse seus pais mutantes.

Essa fusão de DNA Wolverine e Deadpool é um personagem que mistura a raiva de Wolverine, garras de adamantium, fator de cura e apelo visual icônico com as habilidades de Deadpool como um exército de um homem só.

Enquanto Deadpool pode ter apenas sonhado com esse filho com Wolverine, isso não significa que seu filho híbrido – real ou não – ainda não seria um dos assassinos mais mortais de toda a Marvel Comics.

