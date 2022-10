X-Men: ESSA personagem sempre vai carregar um grande fardo

Os X-Men são heróis sempre contestados por diversas autoridades e o governo nos quadrinhos da Marvel, mas sempre estão fazendo o bem. Ou pelo menos, quase sempre fazem o que é o mais correto para a humanidade.

Apesar de Charles Xavier e Magneto terem sido amigos por um breve momento, ambos não compartilham da mesma opinião. Enquanto o Mestre do Magnetismo quer matar toda a humanidade e fazer a raça mutante dominar, Xavier pensa que os humanos e mutantes podem viver juntos.

No entanto, mesmo com heróis como Ciclope, Fera e Tempestade, Xavier e todos os mutantes possuem um dos piores problemas que o mundo já viu: Jean Grey.

Jean Grey é, talvez, a mais poderosa da equipe, capaz de vencer Xavier em uma batalha. Mas, mesmo que seja uma heroína, ela está carregando um grande fardo que vários mutantes sabem o que é.

Jean Grey carrega o fardo dos crimes de Fênix Negra

A Saga da Fênix Negra é uma das histórias mais exploradas pela Marvel nos quadrinhos, e também nos filmes, que não fizeram nenhum sucesso.

Jean Grey não estava a mesma como conhecemos, e a Força Fênix havia dominado a mutante, que acabou invadindo o cosmos no universo Marvel.

Com várias ações, seus crimes não foram absolvidos, e a humanidade de Jean era a grande razão pela qual a Fênix havia despertado em seu interior. O poder cósmico não era capaz de lidar com as emoções da personagem.

Em AXE: X-Men #1, Jean é confrontada por um poderoso Celestial que tem a intenção de julgar cada ser na Terra, e ela não é uma exceção (via ScreenRant).

O Celestial está disposto a julgar e destruir o mundo, diferentemente de Jean, pois a humanidade da personagem acabou destruindo o mundo.

Mesmo que Jean tente expiar seus crimes, ela nunca será capaz de fazer isso, visto que, em algum momento, a Fênix Negra poderia controla-la novamente.

Jean já chegou a tentar manter distância para rejeitar a Força Fênix logo após ressuscitá-la. Mas, o julgamento do Celestial revela que Jean nunca será capaz de se separar da Fênix, pois sua humanidade sempre estará no centro da destruição.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.