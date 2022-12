10 segredos sobre Wandinha que os fãs não sabiam

A série Wandinha é um grande sucesso da Netflix, e continua no top 10 do streaming desde sua estreia em novembro, atualmente ocupando a primeira posição no Brasil. No entanto, o seriado possui muitos segredos que os fãs não sabem.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Além de Jenna Ortega (X) como Wandinha, o elenco da série conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Revelamos abaixo os 10 segredos sobre a série Wandinha, da Netflix, que nenhum fã da produção sabia; confira.

Jenna Ortega como Wandinha

Jenna Ortega fez teste em chamada de vídeo com sangue falso

A atriz Jenna Ortega fez seu teste para Wandinha durante as gravações de X – A Marca da Morte, e em chamada de vídeo.

Ela atendeu uma ligação como o produtor e diretor da série, Tim Burton. A atriz revelou que a situação foi engraçada, pois ela estava com sangue falso após ter filmado uma cena para o longa de terror.

“Foi engraçado porque quando encontrei Tim Burton para minha audição de Wandinha, eu tinha acabado de fazer isso. Então, eu tinha sangue de palco e suor de glicerina no cabelo e um corte enorme no rosto e fiquei acordada por mais de 24 horas”, disse ela.

Atriz nunca havia tocado nenhum instrumento antes da série

A cena em que Wandinha está tocando o violoncelo pode ter pegado muitos fãs de surpresa, mas a atriz revelou que nunca havia tocado um instrumentos antes.

Ela comentou que começou a ter aulas de violoncelo cerca de dois meses antes do início das filmagens do seriado.

“Provavelmente não posso tocar muito bem agora só porque tenho estado muito longe de casa trabalhando, e é algo que quero continuar perseguindo. Tenho imenso respeito por qualquer um que toque violoncelo. Acho que é um instrumento tão encantador”, comentou a atriz.

Christina Ricci substituiu Thora Birch

A atriz Christina Ricci, que viveu Wandinha Addams em dois filmes de A Família Addams, substituiu Thora Birch durante a produção da série.

Birch teria filmado a maioria de suas cenas antes de sair da série, devido a um problema com a doença de um familiar.

Jenna Ortega e Christina Ricci nunca falaram sobre a Wandinha

Mesmo que Christina Ricci tenha vivido a personagem em dois filmes, ela e Jenna Ortega nunca comentaram sobre a personagem enquanto estavam no set.

“Acho que quando ela estava no set, nenhuma de nós disse nada sobre Wandinha. Não acho que ela queria atrapalhar minha performance e sinto que ela foi autoritária”, disse Ortega.

“Então eu senti que não queria fazer algo que ela fez 30 anos atrás. Por um lado, para o meu próprio benefício, mas dois, eu não queria enganá-la. Eu não queria ser muito parecida com ela”, concluiu.

Após a série ter ido ao ar, Ricci elogiou a atuação de Ortega no papel de Wandinha, e disse que a atriz fez justiça ao papel.

“Jenna Ortega é incrível. Ela é tão corajosa, tão legal e realmente fazendo justiça ao papel. Quarta-feira é a parte dela agora”, comentou a atriz.

Filmar a Mãozinha exigiu muito dos efeitos especiais

Um dos personagens mais interessantes da série é a Mãozinha, e exigiu muito do uso de efeitos especiais e humano. O personagem foi retratado por um ator e mágico romeno chamado Victor Dorobantu.

O astro usava uma mão protética que ficava em cima do seu pulso. Ele também colocou uma roupa chroma-key azul e capacete durantes as filmagens. Seu corpo todo, exceto uma das mãos, foi totalmente editado na pós-produção.

Jenna Ortega coreografou a cena de dança

A atriz de Wandinha chegou a coreografar a própria dança em uma das cenas mais memoráveis da primeira temporada.

Quando a música “Goo Goo Muck” do The Cramps começa a tocar, Wandinha vai para a pista de dança com Tyler e mostra sua habilidade.

“Eu mesmo coreografei. Eu não sou uma dançarina, e tenho certeza de que isso é óbvio. Eu consegui a música cerca de uma semana antes, e apenas puxei de tudo que pude”, comentou a atriz.

Atriz filmou cena de dança com Covid-19

Mesmo que a cena seja tão icônica assim, a atriz de Wandinha filmou a cena enquanto ainda estava com Covid-19, e os fãs criticaram a decisão.

“É uma loucura, porque foi meu primeiro dia com COVID, então foi horrível filmar. Sim, acordei e é estranho, nunca fico doente e, quando fico, não é muito ruim. Eu tinha dores no corpo”, disse a atriz.

Ela ainda comentou que foi como um carro tivesse atropelado ela. No entanto, a MGM, produtora da série, revelou que seguiu os protocolos contra a Covid-19 e isolou a atriz do restante da equipe.

“Senti como se tivesse sido atropelado por um carro e que um pequeno goblin tivesse se soltado em minha garganta e estivesse arranhando as paredes do meu esôfago. Eles estavam me dando remédios entre as tomadas, porque estávamos esperando o resultado positivo”, concluiu.

Emma Myers rosnou como um lobisomem em preparação ao papel de Enid

A atriz Emma Myers, que interpretou Enid Sinclair em Wandinha, teve um momento muito bizarro. Ela foi para um campo de treinamento, e rosnou como um lobisomem, para se preparar para o papel.

“Eu e alguns outros caras rastejando no chão rosnando um para o outro. Isso foi estranho. Nunca vou esquecer isso”, revelou a atriz.

Jenna Ortega não piscou em nenhuma de suas cenas

A atriz Jenna Ortega não piscou nenhuma vez em suas cenas na série, pois o diretor Tim Burton pediu para que ela não piscasse.

“Em algum momento durante as primeiras semanas de filmagem, fiz uma tomada em que não pisquei e Tim disse: ‘Não quero que você pisque mais'”, disse Ortega.

Ela ainda comentou que não percebia que estava fazendo isso, e simplesmente aconteceu. Burton gostou a deu a ideia de não piscar nas cenas seguintes.

“O problema do piscar é que eu não percebi que estava fazendo isso. Simplesmente aconteceu, porque toda vez que começávamos uma tomada, eu reiniciava meu rosto”, comentou a atriz. “Eu soltava todos os músculos do meu rosto e ele realmente gostou do olhar de Kubrick, onde eu olho através de minhas sobrancelhas. É um pouco intimidador.”

Visual da diretora Larissa Weems foi inspirado em Tippi Hedren

Quase todos os personagens de Wandinha possuem seu estilo, e a diretora Larrisa Weems não é diferente, embora seja inspirada em uma famosa atriz.

A personagem de Gwendoline Christie foi tem um toque em Tippi Hedren, atriz de Os Pássaros, filme dirigido por Alfred Hitchcock.

A figurinista vencedora do Oscar, Colleen Atwood, revelou que a notável atuação de Hedren no longa a fez se inspirar na atriz.

“Comprei um pôster vintage de Tippi Hedren em Os Pássaros e mostrei para Gwendoline uma foto dele. Eu disse: ‘Essa é quem eu acho que você é’ e ela disse que adorou”, comentou a figurinista.

Wandinha está disponível na Netflix.

