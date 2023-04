11 anos depois, história de Arrow é copiada por Gotham Knights

Exibida nos Estados Unidos pela emissora CW e no Brasil pelo HBO Max, Gotham Knights tem dividido a opinião do público e da crítica especializada. Em um de seus episódios mais recentes, a série da DC copia uma famosa trama de Arrow mais de uma década após a exibição original.

“Depois do assassinato de Bruce Wayne, seu filho adotivo forja uma improvável aliança com os filhos dos inimigos de Batman quando todos eles são acusados ​​de matar o Cruzado Encapuzado”, diz a sinopse oficial de Gotham Knights.

O elenco de Gotham Knights é liderado por Oscar Morgan (Warren), Olivia Rose Keegan (Days of Our Lives), Navia Robinson (Being Mary Jane), Fallon Smythe (Lost in the West) e Misha Collins (Supernatural).

Mostramos abaixo como Gotham Knights copia uma história de Arrow mais de 11 anos após a exibição da trama; confira! (via ScreenRant)

Gotham Knights é plágio de Arrow?

De acordo com o site ScreenRant, uma trama importante da 1ª temporada de Arrow parece ter sido (quase) completamente copiada pela série Gotham Knights, que exibe atualmente seu primeiro ano.

Em “A Chill in Gotham”, o 6º episódio da 1ª temporada de Gotham Knights, os heróis adolescentes tentam resolver a charada do livro-razão que é encontrado junto com milhões de dólares da Corte das Corujas.

O livro em questão é escrito sob uma espécie de código, a partir de uma cifra numérica que desafia os maiores esforços dos protagonistas.

É por isso que, como última alternativa, Stephanie Brown procura a ajuda do pai – um famoso apresentador que é craque na quebra de códigos.

Apesar de se recusar a ajudar Stephanie no que a jovem descreve apenas como “dever de casa”, Arthur Brown conforta a filha com a seguinte fala: “Minha pequena Sherlock. Não tema. Você vai descobrir no final” (My little Sherlock. Fear not. You’ll figure it out at last).

Os protagonistas não demoram a perceber que a fala, na verdade, é uma pista. Arthur Brown faz referência ao livro de Sherlock Holmes “Vale do Medo” (Valley of Fear), no qual o Professor Moriarty e seus capangas usam um livro cifrado para enviar mensagens secretas.

A partir dessa pista, os Cavaleiros de Gotham conseguem desvendar o código e descobrir que o livro-razão, na verdade, traz o endereço de vários estabelecimentos ligados aos negócios escusos da Corte das Corujas.

Muitos fãs de Arrow perceberam que a trama é quase idêntica à da lista de Robert Queen na 1ª temporada da série da DC.

Antes de se sacrificar para dar ao filho uma nova chance, Robert Queen oferece a Oliver um caderno aparentemente vazio.

Eventualmente, o Arqueiro Verde descobre que o caderno estava repleto de anotações em tinta invisível, listando vários negócios corruptos envolvidos no Projeto Undertaking de Malcolm Merlyn.

A Lista, como esse caderno passa a ser conhecido, determina todos os alvos de Oliver Queen no decorrer da 1ª temporada de Arrow. Ao que tudo indica, o livro da Corte das Corujas será usado de maneira semelhante no primeiro ano de Gotham Knights.

No Brasil, os episódios de Gotham Knights estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.