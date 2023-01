1899 é cancelada pela Netflix e não terá 2ª temporada

Fim da linha! A Netflix cancelou 1899 após a primeira temporada. Os próprios criadores da série emitiram um comunicado, informando que não veremos um segundo ano do seriado.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

A série conquistou muitos assinantes da Netflix e também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 83% de aprovação (além de 9.1 no IMDB).

Revelamos abaixo tudo que os espectadores da Netflix precisam saber sobre o cancelamento de 1899; confira.

Criadores de 1899 deixam mensagem para os fãs sobre cancelamento

Foi confirmado por fonte oficial que não haverá segunda temporada de 1899 – a Netflix cancelou a série. O criador da obra, Baran Bo Odar, confirmou através de sua página do Instagram da notícia:

“É com pesar que informamos que 1899 não será renovada. Adoraríamos terminar esta incrível jornada com uma 2ª e 3ª temporada, como fizemos com Dark. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que você planejou. É a vida. Sabemos que isso vai decepcionar milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer do fundo do coração por você ter feito parte dessa maravilhosa aventura. Nós te amamos. Nunca se esqueça. Bo & Jantje”.

O motivo do cancelamento não foi divulgado, mas provavelmente a audiência da série não atendeu as expectativas da Netflix.

Com 8 episódios, a 1ª temporada de 1899 está disponível na Netflix.

