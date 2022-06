1899: Netflix divulga trailer da nova série dos criadores de Dark

A Netflix divulgou o aguardado trailer de 1899. A série é dos mesmos criadores de Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar.

“Uma odisseia visualmente impressionante na qual nada é o que parece. Os criadores de “Dark”, a série internacionalmente aclamada, nos levam ao ano de 1899 a bordo do navio Kerberos. O que estava perdido será encontrado”, diz a descrição da série.

Além de Miguel Bernardeau, o elenco de 1899 conta com Aneurin Barnard, Jonas Bloquet, Rosalie Craig, Isaak Dentler, Maciej Musial e outros. Para mais atualizações sobre a série, fique ligado no Observatório do Cinema.

Enquanto 1899 chega à Netflix em 2022, Dark está agora disponíveis no serviço de streaming.

Veja o trailer, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.