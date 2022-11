1899: O que aconteceu a Daniel? Nós explicamos

Alerta de spoilers

1899 é a nova série da Netflix dos criadores de Dark, que também traz muitos mistérios e reviravoltas em sua trama. Em determinado momento da história, Daniel some. Vamos ver o que pode ter acontecido a ele.

A série original da Netflix começa com uma premissa bastante simples. Um grupo de viajantes pega um navio de Londres com destino à Nova York. Mas quando o capitão Eyk (Andreas Pietschmann) percebe que eles podem salvar um navio desaparecido há muito tempo – o Prometheus – esta jornada vai de esperançosa a horrível.

A série não é baseada em uma história verdadeira. Mas você pode se surpreender ao saber que 1899 está enraizado na realidade.

No final da primeira temporada de 1899, quando Maura acorda, ela vê vários passageiros, mas Daniel não é um deles. Isso significa que Daniel está morto? Embora existam várias teorias sobre o destino do personagem, temos uma que pode despertar seu interesse.

Vida real inspira elementos de 1899

Possivelmente, Daniel descobriu a simulação e assim saiu dela. No entanto, ele queria salvar Maura e trazê-la de volta à realidade. Então ele adicionou sua própria consciência à simulação para ajudar Maura a se lembrar de seu passado e sair da simulação.

No entanto, Ciaran descobre isso, leva-o embora e talvez o prenda em uma simulação completamente diferente.

Em vários incidentes, Daniel funciona de maneira ligeiramente diferente dos outros na simulação. Por exemplo, na maioria das cenas, Daniel é um observador passivo de tudo que acontece na nave.

Ele não parece inconstante como os outros e simplesmente deixa as coisas acontecerem enquanto tenta descobrir como quebrar a simulação. Daniel também permanece inalterado quando a maioria dos passageiros entra em transe e pula no mar.

Outra coisa interessante sobre ele é que ele se lembra de tudo, ao contrário de outros passageiros que lutam com suas memórias. Mesmo Henry não pode mexer com a mente de Daniel como ele faz com a mente de Maura.

Todas essas instâncias provam que Daniel já sabe tudo e descobriu como funciona a simulação. Então, é provável que ele tenha acordado na nave em 2099, muito antes de Maura.

No entanto, para Daniel entrar novamente na simulação e ajudar Maura, ele teve que garantir que se lembraria de tudo assim que voltasse à simulação. Caso contrário, ele seria como os outros passageiros do navio.

Quando olhamos para esses detalhes, isso nos leva a acreditar que Daniel adulterou a simulação de Ciaran e inseriu sua consciência nela. Essa é uma das maneiras plausíveis de Daniel ajudar Maura a voltar à realidade.

1899 já está disponível na Netflix.

