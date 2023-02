1923, série derivada de Yellowstone, terá 2ª temporada

A série derivada de Yellowstone, 1923, foi renovada para uma segunda temporada. A informação é do Deadline.

Estrelada por Harrison Ford como Jacob Dutton e Helen Mirren interpretando sua esposa, Cara, o spin-off vem fazendo sucesso nos Estados Unidos.

O seriado segue os personagens no início do século XX, quando pandemias, secas históricas e o fim da Lei Seca assolam o oeste montanhoso dos Estados Unidos.

Não há maiores detalhes sobre a segunda temporada de 1923.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre 1923

“Os Duttons enfrentam um novo conjunto de desafios no início do século 20, incluindo a ascensão da expansão ocidental, a Proibição e a Grande Depressão”, diz a sinopse.

O elenco da série conta com Harrison Ford, Helen Mirren, Brandon Sklenar, Darren Mann, entre outros nomes.

A série foi criada por Taylor Sheridan, também conhecido por ser o criador de Yellowstone.

1923 estreia no Brasil no dia 5 de fevereiro, no Paramount+.

