A Mais Pura Verdade: Aparição de astro da Marvel deixa fãs chocados

Contém spoilers

Um episódio de A Mais Pura Verdade, da Netflix, conta com uma participação especial de Chris Hemsworth, que interpreta o Thor na Marvel. A aparição do astro surpreendeu os fãs por ter sido bastante inesperada.

O criador de A Mais Pura Verdade, Eric Newman, disse ao Insider que conseguiu que Chris Hemsworth aparecesse em na série porque está envolvido com a produção do novo longa-metragem do astro para a Netflix, Escape from Spiderhead.

“Eu estava fazendo o filme com Hemsworth na época na Austrália”, disse o criador de A Mais Pura Verdade durante a entrevista.

“Fato interessante: foi a primeira cena que gravamos para A Mais Pura Verdade”, continuou ele.

“Estávamos gravando Escape from Spiderhead e eu perguntei se ele gostaria de ter essa participação especial. Ele aceitou.”

Mais sobre A Mais Pura Verdade

Eric Newman criou A Mais Pura Verdade para a Netflix. Kevin Hart e Wesley Snipes são os principais atores do elenco.

Leia abaixo uma sinopse de A Mais Pura Verdade.

“A Mais Pura Verdade, minissérie original da Netflix, acompanha o comediante Kid (Kevin Hart) no auge de sua carreira. Ele está vivendo o sonho de qualquer artista, ganhando muito dinheiro e recebendo status pelo seu trabalho. Mas tudo é colocado em risco quando ele se envolve em um crime por causa do irmão Carlton (Wesley Snipes).”

“Os dois entram cada mais fundo em uma situação complicada com pessoas extremamente perigosas e Kid precisará fazer a escolha certa para conseguir manter sua tão batalhada carreira.”

A Mais Pura Verdade está agora disponível no catálogo da Netflix.