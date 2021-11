A Mais Pura Verdade: Cena revoltante aconteceu com Kevin Hart na vida real

Em um dos episódios de A Mais Pura Verdade, Kid (Kevin Hart) é reconhecido por um passageiro em um avião. O passageiro comenta sobre seu trabalho no stand-up, incomodando-o e até mesmo usando uma expressão racista em um momento. Acontece que algo parecido com essa cena desconfortável já aconteceu com Hart na vida real.

O ator disse ao Insider que encontrou esse nível de racismo em suas viagens desde que se tornou mundialmente conhecido.

“Já aconteceu comigo, sem dúvidas”, comentou o ator de A Mais Pura Verdade.

“As pessoas se sentem confortáveis ​​para dizer qualquer coisa só por causa do que você faz. Às vezes, os limites são simplesmente ignorados.”

“Quando os limites são ultrapassados, você precisa ser paciente e tranquilo para não parecer um idiota”, continuou Kevin Hart.

“Você precisa manter a tranquilidade ao lidar com as coisas e com as pessoas.”

“É bom deixar as pessoas cientes de que estão erradas, mas de uma maneira muito profissional. Acho que é para isto que essa cena serve.”

Mais sobre A Mais Pura Verdade

Eric Newman criou A Mais Pura Verdade para a Netflix. Kevin Hart e Wesley Snipes são os principais atores do elenco.

Leia abaixo uma sinopse da nova produção.

“A Mais Pura Verdade, minissérie original da Netflix, acompanha o comediante Kid (Kevin Hart) no auge de sua carreira. Ele está vivendo o sonho de qualquer artista, ganhando muito dinheiro e recebendo status pelo seu trabalho. Mas tudo é colocado em risco quando ele se envolve em um crime por causa do irmão Carlton (Wesley Snipes).”

“Os dois entram cada mais fundo em uma situação complicada com pessoas extremamente perigosas e Kid precisará fazer a escolha certa para conseguir manter sua tão batalhada carreira.”

A Mais Pura Verdade está agora disponível no catálogo da Netflix.