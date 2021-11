A Mais Pura Verdade: Respondido se história de Kevin Hart é real

Em A Mais Pura Verdade, Kevin Hart mostra ao público um lado pouco conhecido de suas atuações. O ator interpreta um comediante suspeito de um assassinato, e surpreende a audiência com uma performance sensível e realista. Fãs da Netflix que já conferiram a produção querem saber: A Mais Pura Verdade é baseada em uma história real? Respondemos essa e outras questões abaixo.

“Um humorista mundialmente famoso procura desesperadamente uma saída quando uma noite com o irmão em Filadélfia ameaça sabotar muito mais do que o seu sucesso”, afirma a sinopse oficial da série, divulgada pela Netflix.

A Mais Pura Verdade acompanha a história de The Kid – vivido por Kevin Hart – um comediante que, durante uma turnê em sua cidade natal, se envolve em um inesperado incidente com o irmão Carlton, interpretado por Wesley Snipes.

Além de Kevin Hart e Wesley Snipes, o elenco de A Mais Pura Verdade conta também com Tawny Newsome, Paul Adelstein, Chris Diamantopoulos, Billy Zane e Theo Rossi.

A Mais Pura Verdade é uma história real?

Embora tenha o nome de A Mais Pura Verdade (True Story em sua versão original), a mais nova minissérie da Netflix não é baseada em uma história real.

Na verdade, toda a história da série de Kevin Hart e Wesley Snipes é uma criação de Eric Newman, que também serve como roteirista e showrunner.

O roteiro criado por Newman não é baseado em nenhum livro ou história da vida real. Em uma entrevista ao The New York Times, Kevin Hart falou sobre a produção e suas inspirações.

“A Mais Pura Verdade é uma história fictícia, mas não falta drama na vida real de Kevin Hart. Há dois anos atrás, ele passou por um grave acidente de carro e sofreu lesões graves”, afirma o perfil do ator escrito pelo famoso jornal americano.

A publicação afirma também que Kevin Hart “se tornou um novo homem”, após seu acidente de carro.

O artigo comenta também as polêmicas da carreira do ator. Em 2019, Kevin Hart desistiu de apresentar o Oscar após seus comentários considerados homofóbicos ressurgirem nas redes sociais.

Kevin Hart falou também sobre sua expectativa em mostrar ao público outro lado de sua atuação, em uma série bem mais dramática que seus projetos habituais.

“Quando tudo estiver dito e feito, comigo e com minha carreira, as pessoas vão perceber que eu preenchi todas as lacunas. A série é só pra mostrar que eu consigo. Já é uma realidade! Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, vou lá e faço”, comentou o ator.

A Mais Pura Verdade está disponível na Netflix.