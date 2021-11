A Roda do Tempo: Ator de La Casa de Papel surge com visual transformado

Alerta de spoilers

A Roda do Tempo lançou o quarto episódio no Amazon Prime Video. Com ele veio uma surpresa: Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel, aparece com um visual transformado como Logain Ablar – bem diferente de como o famoso é conhecido na Netflix.

Os fãs devem lembrar do visual mais ajeitado do Professor na Netflix. O personagem de La Casa de Papel anda com o cabelo curto, óculos e uma barba impecável.

Em A Roda do Tempo, Álvaro Morte assume o papel de um homem místico. Com roupas medievais, o ator de La Casa de Papel tem cabelos longos e não está de óculos.

Em comparação, é realmente uma transformação no papel do astro da Netflix.

Confira abaixo imagens de A Roda do Tempo que mostram essa mudança do ator do Professor no Amazon Prime Video.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. Enquanto The Witcher encontra as inspirações de sua história nos livros de Andrzej Sapkowski, A Roda do Tempo é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video. Enquanto isso, La Casa de Papel lança os episódios finais em 3 de dezembro na Netflix.