A Roda do Tempo copia cena popular de The Witcher

Uma cena popular de The Witcher na Netflix é quando o Geralt de Henry Cavill fica em uma banheira, por ser uma referência aos games da franquia. No Amazon Prime Video, A Roda do Tempo faz isso com Lan e Moiraine.

Por conta do mundo de fantasia, baseado em cenários medievais, a comparação entre as séries existia. A cena da banheira faz com que todos se lembrem de The Witcher.

Sedai e Lan tomam banho juntos. Mas, em determinado momento, Lan fica exatamente igual como o Geralt de Henry Cavill em The Witcher.

Assim como em A Roda do Tempo, a série da Netflix também coloca uma dupla no espaço. Depois do bruxo entrar, a feiticeira Yennefer se junta ao personagem de The Witcher.

A cena no Amazon Prime Video parece como uma ótima piada e também uma referência, para mexer ainda mais com as comparações entre A Roda do Tempo e de The Witcher.

Confira abaixo.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. Enquanto The Witcher encontra as inspirações de sua história nos livros de Andrzej Sapkowski, A Roda do Tempo é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.