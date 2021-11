A Roda do Tempo engana sobre renascimento do Dragão no Prime Video

Alerta de spoilers

A Roda do Tempo trouxe uma grande reviravolta no quarto episódio da primeira temporada, dizendo que Nynaeve é o Dragão Renascido, embora ela não seja um dos quatro candidatos originais do primeiro episódio. A série do Amazon Prime Video, no entanto, pode estar enganando os fãs.

Apesar dessa reviravolta, o mistério ainda não foi resolvido. A série tem focado em Nynaeve, mas o poder dela ainda não prova que ela é o Dragão Renascido. Nos livros originais, por sinal, ela é incrivelmente poderosa, mas ela ser mais forte que os Aes Sedai não prova exatamente que ela é a versão da série do Dragão Renascido.

Nos livros, tanto ela, quanto Egwene, tem um talento natural com o poder único, que presumivelmente é o motivo de Nynaeve conseguir fazer o que fez na caverna.

Além disso, a personagem de Zoë Robbins é velha demais para ser a pessoa certa. Já foi delimitado que Rand, Mat, Perrin e Egwene são aqueles que podem ser o Dragão Renascido, o que exclui Nynaeve da lista de candidatos – ela tem 25 anos, ao invés de 20.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.