A Roda do Tempo: O que os livros dizem sobre destino de Logain

Contém spoilers

Os livros indicam que Logain (Álvaro Morte) tem um futuro importante em A Roda do Tempo. Aqui está o que pode acontecer com o personagem (via Screen Rant).

Os livros indicam pistas sobre a história que A Roda do Tempo vai abordar com o personagem.

Em A Grande Caçada, ele se torna um prisioneiro na Torre Branca, onde vive em constante estado de depressão.

Logain não se torna importante novamente até o quarto livro, A Ascensão da Sombra, quando ele escapa da Torre Branca e encontra uma aliada improvável, Siuan Sanche.

Nos livros, Siuan possui um papel de liderança nas Aes Sedai. Quando ela é removida de sua posição e forçada a deixar Tar Valon, ela concorda em uma aliança com Logain, a quem ela promete ajudar em sua jornada de vingança.

Personagem importante dos livros

A partir desse ponto, Logain é tratado como um personagem muito importante nos livros de A Roda do Tempo.

Ele permanece na companhia de Siuan por mais um tempo e, eventualmente, entra na história de Nynaeve. No sexto livro, O Senhor do Caos, Nynaeve acidentalmente usa uma nova versão de Cura nele.

Com o Poder Único, ela restaura sua conexão com a Fonte Verdadeira, devolvendo a ele todas as suas habilidades originais.

Algum tempo depois, Logain se junta ao lado do Dragão Renascido e é fundamental para a luta contra o “Dark One” e seus asseclas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.