A Roda do Tempo: Prime Video usou explosões reais para batalha

Alerta de spoilers

Zoë Robins revela que a batalha do episódio quatro de A Roda do Tempo trouxe explosões reais. A série é atualmente o grande sucesso do Amazon Prime Video.

Ao Collider, a atriz comentou sobre a emoção de participar com a personagem dele, Nynaeve, de momentos como esse. A famosa se surpreendeu com o resultado dos efeitos reais e da equipe de dublês.

“Eu diria que muitas das explosões são reais, se não todas. Como uma atriz, apenas eleva nossas atuações e nos ajuda a informar nossas reações e escolhas”, contou a atriz.

A intérprete de Nynaeve também disse que as gravações da batalha deixaram todos exaustos, o que valeu a pena.

“Isso significa que estávamos filmando com explosivos de verdade, o que nos demanda bastante fisicamente. Nós estávamos acabados no final da semana porque filmamos isso durante uns bons dias”, completou a estrela de A Roda do Tempo.

A Roda do Tempo é uma série de fantasia ambientada em um mundo fictício e baseada em uma saga literária. A série do Prime Video é baseada na saga de Robert Jordan.

A Roda do Tempo acompanha a história de Moiraine, uma integrante da poderosa organização Aes Sedai – que é descrita como “um grupo formado apenas por mulheres que conseguem canalizar poderes mágicos e elementais”.

A protagonista reúne um grupo de cinco jovens que têm suas vilas destruídas pelos exércitos de Dark One, uma entidade terrível que objetiva destruir toda a existência.

Dentre esses cinco heróis – segundo os cálculos de Moiraine – está a reencarnação do Dragão, um antigo guerreiro e poderoso mago destinado a salvar o mundo da escuridão ou envolvê-lo de uma vez por todas nas forças das trevas.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.