Após Amor Sem Medida, Juliana Paes pode ir para Verdades Secretas 3

Depois de ter estrelado Amor Sem Medida, na Netflix, Juliana Paes pode participar de Verdades Secretas 3, cujas filmagens devem ser iniciadas em 2022.

Conforme o Observatório da TV, Juliana Paes, Fernanda Montenegro, Susana Vieira, Irene Ravache e Adriana Esteves renovaram contratos com a rede Globo e têm vínculos garantidos com a emissora até 2025.

Atualmente, Juliana Paes grava a primeira fase de Pantanal, novela de Bruno Luperi, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022.

Mais informações sobre a possível participação de Juliana Paes em Verdades Secretas 3 não foram divulgadas até o momento, mas é o que circula nos bastidores da Globo.

Atualmente, o Globoplay exibe Verdades Secretas 2.

Mais sobre Verdades Secretas 2

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Especula-se que Rodrigo Lombardi possa voltar como Alex na trama. No entanto, ainda não se sabe como.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.