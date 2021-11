Ator diz que Netflix cancelou O Preço da Perfeição

Brennan Clost, o Shane de O Preço da Perfeição, afirmou que a Netflix cancelou a série. A notícia surpreende, uma vez que o drama parecia ser um dos sucessos da plataforma em 2020.

No canal próprio do YouTube, o ator disse que o elenco recebeu a notícia há algum tempo. Porém, sem anúncio da plataforma para os espectadores, Clost decidiu informar sobre o fim do seriado.

“A forma como a Netflix funciona, eles realmente analisam os dados dos primeiros 10 dias e depois dos primeiros 30 dias (após o lançamento)”, explicou o ator, que depois chorou durante o vídeo.

“Faz muito tempo que sabemos disso, que a série não vai voltar. Mas, quando eu conto para vocês, é de quebrar o coração. Eu coloquei a minha peça favorita do Shane para filmar isso porque estava escondida no meu armário desde que descobrimos. Eu não conseguia nem olhar para isso”, continuou Brennan Clost, em lágrimas.

O ator ainda se declarou para o seriado da Netflix, afirmando que O Preço da Perfeição será para sempre “um dos favoritos” dele.

Após o seriado, o ator de Shane apareceu apenas em Pretty Hard Cases. Confira abaixo o vídeo.

A história de O Preço da Perfeição na Netflix

Baseada no best-seller de Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, O Preço da Perfeição trouxe uma trama repleta de mistérios e reviravoltas impressionantes.

“Após um ataque destruir a grande estrela de uma escola de balé, sua substituta ingressa em um mundo de mentiras, traições e competição acirrada”, afirma a sinopse oficial da Netflix.

Além de ter feito sucesso no Brasil, O Preço da Perfeição encerrou a primeira temporada com o fim em aberto. Com isso, um segundo ano era bastante aguardado pelos espectadores.

Agora, todos sabem que a continuação não deve chegar. O Preço da Perfeição fica com uma temporada na Netflix.