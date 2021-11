Ator insistiu para ter história alterada em Stranger Things

Dacre Montgomery insistiu com os roteiristas de Stranger Things para que a história de Billy fosse alterada. O ator queria mostrar na Netflix que o personagem não era um valentão sem razão ou simplesmente um sociopata.

Billy foi introduzido na segunda temporada da série. O personagem aparece como o irmão valentão de Max, que colocou medo nos personagens principais.

No terceiro ano de Stranger Things, Billy teve um fim trágico ao ser dominado pelo Devorador de Mentes. Nesse momento, porém, o personagem teve um ato heroico final.

Ao mesmo tempo que salvou os personagens na Netflix, Billy também revelou que a raiva nasceu da falta da mãe dele. Esse ponto foi adicionado por insistência de Dacre Montgomery.

“Eu acho que humanizar o vilão é o jeito mais orgânico de representá-lo, o bem e o mal, eu acho que todos temos características dos dois lados, sabe o que quero dizer? Então, fiz muita pesquisa com pessoas com desordem de bipolaridade e desordem de múltiplas personalidades e tentei ter essa pessoa sofrendo sob a superfície durante toda temporada”, contou o ator ao This Morning.

Quarta temporada de Stranger Things está confirmada na Netflix

A Netflix confirmou que a quarta temporada de Stranger Things chega no inverno de 2022. O anúncio foi feito em vídeo de divulgação dos títulos dos episódios.

Ao revelar os títulos, a Netflix também revela quantos episódios a quarta temporada vai ter. No total, o novo ano terá nove capítulos.

O vídeo reforça ainda o que foi indicado antes. A história de Stranger Things se passará durante as férias de primavera de 1986.

Confira abaixo o vídeo que traz os títulos dos capítulos e a previsão de estreia para quarta temporada de Stranger Things.