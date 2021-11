Atriz de WandaVision enfim comenta sobre Mephisto

Uma das teorias mais populares em WandaVision foi sobre a aparição de Mephisto na série, o que acabou não acontecendo. Com a confirmação da série derivada Agatha: House of Harkness, o assunto voltou a ser comentado e a atriz Kathryn Hahn falou sobre isso.

A atriz, que interpreta a personagem titular da derivada, participou do The Drew Barrymore Show e quebrou o silêncio sobre a vindoura série do Disney+.

“Eu continuo ouvindo isso”, explicou Hahn. “Não tenho ideia. Isso foi muito comentado durante WandaVision, mas não tenho ideia, quem sabe.

“Acho que agora com a Marvel, tudo é possível, mas nunca ouvi nada de definitivo sobre isso”, acrescentou a atriz de WandaVision.

Kathryn Hahn revelou que sequer sabia o título do seriado que ela protagoniza antes de ser revelado ao público, então a Marvel realmente gosta de manter segredos.

Origem da personagem em WandaVision

Em WandaVision, Hahn começou interpretando Agnes, a vizinha intrometida da Feiticeira Escarlate e do Visão. Eventualmente é revelado que ela, na realidade, é Agatha, uma poderosa feiticeira.

O seriado ainda revela que ela sobreviveu à caça às bruxas de Salem. Ela é a responsável pelo “despertar” de Wanda como a Feiticeira Escarlate.

Não há data de estreia para a série de Agatha Harkness no Disney+. WandaVision tem todos os episódios disponíveis na plataforma de streaming.

