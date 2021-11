Cão de Lucky de Gavião Arqueiro está no Instagram e conquista web com fofura

Lucky já conquistou o coração de muitos fãs em Gavião Arqueiro. Enquanto mais do cachorro de Kate Bishop não é mostrado na série do Disney+, fãs podem acompanhá-lo em outro lugar.

O cachorro, cujo verdadeiro nome é Jolt, conta com uma conta no Instagram, que é atualizada com muita frequência com fotos bastante fofas do animal.

Inclusive há diversas fotos junto de outros golden retrievers, alguns que são familiares de Jolt. Ele sempre parece estar muito feliz nas fotos.

Felizmente, ainda veremos muito de Jolt como Lucky em Gavião Arqueiro, cuja temporada acabou de começar no Disney+.

Veja uma foto de Jolt, abaixo.

Série do Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.