Cena de sexo com fantasma fez atriz proibir filha de ver Grey’s Anatomy

Ellen Pompeo, a Meredith de Grey’s Anatomy, contou que não deixava a filha ver o drama médico pelas tramas ousadas. Uma delas era de um momento em que uma personagem teve “sexo oral com um fantasma”.

No próprio podcast, a atriz relembrou que a série tinha muito conteúdo sexual. Por isso, Ellen Pompeo não queria ver Stella Ivery assistindo ao drama médico.

“Mesmo em uma emissora, tinha muito acontecendo naquele tempo. Era uma série com trama muito picante”, relembrou a atriz.

A atriz de Meredith comentou que tinha medo do dia que a filha quisesse ver a série. Ellen Pompeo dá uma cena clara como exemplo.

“Ouça, tem uma cena onde uma personagem – não eu – tem sexo oral com um fantasma. Eu não queria ter essa conversa com minha filha de 12 anos, sabe?”, explicou a artista.

A cena em questão é na quinta temporada quando Izzie Stevens (Katherine Heigl) alucina que está novamente com o ex-noivo Denny (Jeffrey Dean Morgan).

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19 também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.