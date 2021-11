Chucky: Série enfim explica ausência de personagem em filmes

Flashbacks do sétimo episódio da série Chucky explicam a ausência de Tiffany, a noiva dele, nos filmes do Brinquedo Assassino.

O capítulo da série do Star+ revela que Charles Lee Ray e Tiffany estavam prestes a terminar, depois dela descobrir ele “traindo-a”. Obviamente é mais perturbador que isso.

Tiffany descobre que Charles matava pessoas sem ela, algo que a assassina considerava ser algo especial deles. Com isso, os dois dão “um tempo”.

Isso explica por que não há menção dela nos primeiros filmes da franquia, tudo enquanto a mitologia da franquia é expandida.

Onde assistir série do Chucky

Chucky, o Brinquedo Assassino, ganhou um reboot nos cinemas em 2019, mas não agradou muito os fãs e nem o criador do personagem, Don Mancini, que não se envolveu na produção. Esse é o possível motivo por ele estar criando essa nova série de TV.

O personagem principal é descrito como um garoto solitário, que tenta encontrar seu lugar no mundo após a morte de sua mãe.

“Depois de um brinquedo antigo do Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com o retorno do dublador original do personagem, Brad Douriff. Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chucky, Tiffany Valentine, também retorna para esse universo.

Chucky está disponível no Brasil pelo Star+.

Clique aqui para assinar o Star+ e conferir a série do Brinquedo Assassino.