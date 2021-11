Com Gavião Arqueiro, Hailee Steinfeld mostra de novo como é aclamada

Hailee Steinfeld, a Kate Bishop de Gavião Arqueiro, vira sinônimo de produção aclamada. A série da Marvel no Disney+ arranca bem com as avaliações da crítica, repetindo outros trabalhos da atriz.

O seriado do MCU começou no Rotten Tomatoes com 100%. Depois, a nota caiu para 86% – até o momento dessa publicação, o que continua sendo uma boa avaliação.

O que chama atenção é o grupo de notas que Hailee Steinfeld coleciona na plataforma.

Quase 18, filme disponível na Netflix, tem 94% de aprovação da crítica, após 216 avaliações. O público, enquanto isso, dá 83%.

Já o filme Bumblebee, derivado de Transformers, conseguiu 90% de aprovação dos especialistas – contra 74% do público. Para fechar esse quadro aclamado, Hailee Steinfeld é a protagonista do seriado Dickinson, que tem 91% de aprovação no mesmo agregador.

O mais impressionante nesse quadro é que todos esses títulos são estrelados pela atriz de Kate Bishop. Confira abaixo as notas que estão no agregador de críticas.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

