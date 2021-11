Como Gavião Arqueiro muda a origem de Kate Bishop

Alerta de spoilers

Para trazer Kate Bishop ao MCU, a série Gavião Arqueiro no Disney+ alterou a trama original da personagem nos quadrinhos da Marvel. Aqui, a heroína surge como mais uma pessoa afetada pelos Vingadores.

Essa origem serve de forma orgânica para introdução. O pai de Kate Bishop é morto durante os eventos da Batalha de Nova York de 2012, com a menina observando o Gavião Arqueiro a salvando, o que a inspira se tornar uma heroína.

Nos quadrinhos, a história é bem diferente. Derek, o pai dela, não morre e controla uma empresa que tem negócios obscuros com vilões como Madame Máscara.

Afastada do pai, Kate Bishop é salva pelos Vingadores em uma missão, sendo a primeira vez que ela vê o Gavião Arqueiro em ação. Assim como no MCU, a versão dos quadrinhos logo vira uma grande fã do herói.

Mas, Kate Bishop só decide começar a treinar após presenciar um assalto a banco e ficar traumatizada. Além de ser uma aprendiz do Gavião Arqueiro, ela inicia os Jovens Vingadores, com o dinheiro da família dela, ao lado de Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga.

Nesse começo, os Jovens Vingadores ainda não aparecem e Kate também não tem a irmã dos quadrinhos, Susan.

Claro que sobre o jovem grupo de heróis, isso pode mudar no futuro. O restante da história também pode revelar se outros pontos da origem ainda podem ser usados no seriado do Disney+.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

