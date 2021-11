Como Profecia do Inferno e Round 6 são parecidas

2021 já pode ser chamado de “o ano da Coreia do Sul na Netflix”. Durante os últimos meses, a plataforma lançou algumas das produções sul-coreanas mais bem sucedidas de todos os tempos. Round 6, por exemplo, se tornou a série mais assistida da história da plataforma. Agora, a Netflix pretende repetir esse sucesso com Profecia do Inferno. Listamos abaixo três semelhanças entre as produções; confira.

Profecia do Inferno chegou ao catálogo da Netflix em 19 de novembro, e não demorou a conquistar a audiência internacional. A série sobrenatural aborda aspectos da cultura sul-coreana com sensibilidade e dinamismo, apresentando ao mundo um olhar diferenciado sobre o misticismo da região.

“Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, afirma a sinopse oficial divulgada pela Netflix.

Além de ser produzida na Coreia do Sul, Profecia do Inferno conta com algumas semelhanças e aspectos em comum com Round 6, embora aposte em uma história completamente sobrenatural.

Conquistaram a crítica internacional

Tanto Round 6 quando Profecia do Inferno contaram com uma ótima recepção da crítica especializada. Ambas as produções sul-coreanas receberam ótimas avaliações no Rotten Tomatoes, e ganharam muitos elogios de resenhas profissionais.

No Rotten Tomatoes, o maior agregador de críticas de cinema e TV da internet, Round 6 conta com 94% de aprovação crítica e 83% de aprovação do público. Profecia do Inferno, por sua vez, foi ainda mais elogiada, com 100% de aprovação crítica e 84% da audiência. Ou seja, as duas séries são produções aclamadas e bem sucedidas.

Os diretores aclamados de Profecia do Inferno e Round 6

Os produtores de Profecia do Inferno e Round 6 apostaram na contratação de diretores e roteiristas com uma certa experiência com o público internacional. Hwang Dong-hyuk, o criador de Round 6 (Squid Game), é conhecido principalmente por comandar o filme Em Silêncio, um drama emocionante baseado em um escândalo sexual que chocou a Coreia do Sul.

Já Yeon Sang-ho, o criador de Profecia do Inferno, é ainda mais famoso entre o público internacional. O diretor é responsável pelo hit Invasão Zumbi, considerado um dos melhores filmes de terror já produzidos na Coreia do Sul, e um dos mais eletrizantes filmes de zumbis de todos os tempos. O cineasta também produziu Península, a continuação da história.

Outra semelhança interessante entre Profecia do Inferno e Round 6 é o fato das duas séries terem alcançado um rápido sucesso na Netflix. Squid Game entrou para o Top 10 da plataforma poucos dias após seu lançamento original, e o mesmo se repetiu com Profecia do Inferno, que também aparece entre as séries mais assistidas de diversos países.

Mesmo compartilhando aspectos em comum, Profecia do Inferno e Round 6 também são muito diferentes. Enquanto Round 6 é uma história de sobrevivência ancorada principalmente na resiliência, perseverança e desespero humanos, Profecia do Inferno é uma trama completamente sobrenatural, que também conta com interessantes críticas sociais.

Profecia do Inferno e Round 6 estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.