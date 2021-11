Continuação de Vikings ganha data de estreia e imagens na Netflix

A Netflix finalmente revelou quando a continuação de Vikings, intitulada Vikings: Valhalla, chegará à plataforma de streaming. O seriado estreia em 25 de fevereiro de 2022.

Além disso, a gigante do streaming divulgou algumas imagens da continuação, mostrando um pouco do lado nórdico e do britânico.

Pelo que parece, o valor da produção será mantido e podemos esperar bastante violência, assim como foi o caso do Vikings original.

Confira a publicação da Netflix, abaixo.

E, finalmente, Vikings: Valhalla tem uma data de estreia: dia 25 de fevereiro.



A história se passa 100 anos depois da série original, e irá contar a história de 3 figuras importantes para a cultura nórdica: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e o príncipe Harald Sigurdsson. pic.twitter.com/DFf7W7UgG2 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021

Mais sobre Vikings: Valhalla na Netflix

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, viverá Leif Eriksson. Frida Gustavsson será Freydis Eriksdotter. Leo Suter será Harald Sigurdsson. Bradley Freegard, por sua vez, será o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Jóhannesson será Olaf Haraldson, Laura Berlin viverá Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, será o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson viverá jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla chega em 25 de fevereiro de 2022 na Netflix. Já todas temporadas de Vikings seguem na plataforma.