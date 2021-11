Elfos: Por que série da Netflix pode agradar fãs do terror

Misturando o clima natalino com cenas assustadoras, a série Elfos tem tudo para conquistar os fãs de terror na Netflix. A produção dinamarquesa subverte os clichês das festas de fim de ano e transforma os “ajudantes do Papai Noel” em criaturas sinistras e sanguinárias. A crítica especializada já aprovou a série – principalmente por sua irreverência e criatividade; veja abaixo.

Elfos acompanha a história de uma família que viaja para uma remota ilha dinamarquesa para passar o Natal – mas rapidamente descobre que o local não é tão bucólico como imaginavam. A ilha em questão é controlada por uma comunidade extremamente religiosa, que faz de tudo para manter vivas as “tradições antigas”. Tudo mesmo.

Os protagonistas também descobrem que a ilha é povoada também por Elfos – versões reais, assustadoras e bem mais violentas que suas contrapartes natalinas. A situação fica ainda mais complicada quando a caçula da família encontra um bebê Elfo perdido e decide levá-lo para a casa.

Daí em diante, o filme entra de cabeça no território do terror. O trailer introduz outra personagem assustadora, que faz parte de uma seita religiosa que vivia em harmonia com os Elfos por séculos – até a modernização da sociedade arruinar tudo.

Elfos na Netflix – Perfeita para fãs de terror

Na vida adulta, é comum desejarmos a volta da juventude. O mesmo se repete nas crianças, que desesperadamente desejam amadurecer, sem perceber que a maturidade é repleta de responsabilidades.

Os protagonistas de Elfos, a mais nova série dinamarquesa da Netflix, aprendem essa lição da forma mais dolorosa possível.

Na série de Stefan Jarowski, o verdadeiro terror não vem dos monstros irracionais, mas sim de uma criança que pensa que é adulta, e se comporta da maneira mais idiota possível.

É até difícil descrever os problemas que a protagonista Josefine causa na pequena ilha de Årmandsø, principalmente após “hospedar” um bebê Elfo no chalé da família.

Ou seja, Elfos é um pesadelo natalino sobre uma garota que causa um verdadeiro caos por egoísmo e estupidez.

Elfos até tenta caracterizar Josefine como uma criança de coração bom, que provoca as maiores confusões simplesmente por querer fazer o bem. No entanto, não é possível ignorar que os atos da protagonista causam a morte de diversas pessoas – inocentes, que desejavam apenas manter o status quo da ilha.

A produção também se destaca pela caracterização das criaturas natalinas. Os Elfos da série são monstros carnívoros, cujos corpos estalam e tremem de maneira assustadora e cujas bocas são repletas de presas afiadas.

A trama de Elfos é contada em pouco mais de 2 horas e meia, ou seja, a produção é perfeita para uma maratona de fim de ano – principalmente por seu clima natalino.

Mas não se engane: Elfos não é para crianças. Embora não seja das séries mais violentas da Netflix, a produção conta com uma boa dose de sangue e brutalidade, o que pode impressionar os pequenos.

Elfos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.