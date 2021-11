Elfos: Próxima obsessão dos fãs de terror chega no fim de semana na Netflix

Em clima de Natal, a Netflix se prepara para lançar uma série que tem tudo para conquistar os fãs de terror. Trata-se de Elfos, uma produção dinamarquesa que mistura o visual inconfundível das festas de fim de ano com uma assustadora ameaça sobrenatural.

Filmes e séries de terror ambientados na época natalina não são exatamente novidades. Muita gente prefere curtir as festas com bons sustos e risadas – algo que Elfos promete proporcionar para todos os assinantes da plataforma.

Elfos conta com uma história criativa, ancorada em elementos folclóricos e clichês do Natal. O filme subverte uma das lendas mais conhecidas da época, transformando os ajudantes do Papai Noel em criaturas terríveis e sanguinárias.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre Elfos na Netflix: trama, elenco, estreia e trailer da série.

Conheça o terror natalino de Elfos na Netflix

Há algumas semanas, a Netflix divulgou as primeiras imagens e teaser de Elfos, produção dinamarquesa baseada em uma ideia original de Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo – os criadores da série pós-apocalíptica The Rain.

Ao invés de focar nas versões divertidas dos Elfos, tão conhecidas em contos de fadas e lendas do Natal, a série aborda uma encarnação bem mais assustadora das criaturas, baseada em elementos da mitologia nórdica.

Elfos acompanha a história de uma família que viaja para uma remota ilha dinamarquesa para passar o Natal – mas rapidamente descobre que o local não é tão bucólico como imaginavam.

A ilha em questão é controlada por uma comunidade extremamente religiosa, que faz de tudo para manter vivas as “tradições antigas”. Tudo mesmo.

Os protagonistas também descobrem que a ilha é povoada também por Elfos – versões reais, assustadoras e bem mais violentas que suas contrapartes natalinas.

A situação fica ainda mais complicada quando a caçula da família encontra um bebê Elfo perdido e decide levá-lo para a casa.

Daí em diante, o filme entra de cabeça no território do terror. O trailer introduz outra personagem assustadora, que faz parte de uma seita religiosa que vivia em harmonia com os Elfos por séculos – até a modernização da sociedade arruinar tudo.

“Nos vivíamos em harmonia com a natureza, até que as pessoas chegaram para explorá-la”, comenta a misteriosa mulher.

O trailer mostra também o primeiro vislumbre da versão adulta (e assustadora) dos Elfos, tensões entre a família e os moradores locais e a luta da protagonista para libertar as criaturas.

“Elfos é uma série de terror natalina que explora a premissa ‘E se os Elfos fossem reais e perigosos?’. Elogiamos o fato da Netflix abrir as portas para novos gêneros, que não tínhamos a oportunidade de desenvolver e produzir em nosso mercado local”, afirma Peter Bose, o diretor do Miso Films, estúdio produtor da série.

O elenco de Elfos é formado por Eleonora Jørgensen, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen e Lila Nobel.

A primeira temporada de Elfos, com 6 episódios, estreia na Netflix em 28 de novembro; veja abaixo o trailer.