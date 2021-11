Em livro, personagem de Game of Thrones volta como zumbi

Game of Thrones lida com a morte de Catelyn como se fosse o fim da personagem, mas a história dela vai além do Casamento Vermelho nos livros de George R.R. Martin.

Nos livros, o corpo dela é jogada em um livro próximo ao local e Nymeria encontra o cadáver da Stark, levando-a para a margem do rio.

Depois disso, Beric Dondarion encontra o corpo de Catelyn e a revive. Ela no entanto volta como uma espécie de zumbi, com aparência cadavérica e incapaz de falar.

Ela passa a liderar a Irmandade Sem Bandeiras como a Senhora Coração de Pedra. Até onde a história chegou nos livros, não sabemos quais os objetivos dela, mas ela parece querer buscar vingança acima de tudo.

Atualmente, a derivada de Game of Thrones, intitulada House of the Dragon está em desenvolvimento no HBO Max.

A história da nova série de Game of Thrones

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.