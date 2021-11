Explicado por que Narcos: México chega ao fim na Netflix

A série Narcos chega ao fim com a terceira temporada de Narcos: México (ou sexta no geral da franquia). O motivo é que esse foi o planejamento para Netflix, como contou o co-criador Carlo Bernard.

As três primeiras temporadas foram focadas no império de drogas da Colômbia, trazendo Pablo Escobar. O ator brasileiro Wagner Moura ficou com esse papel.

Depois, Narcos foi ao México. A série mostrou como o país da América Central se tornou um centro do tráfico de drogas da América e do mundo.

Ao The Hollywood Reporter, Bernard contou que queria mostrar os eventos que levaram ao mundo atual. Narcos, assim, seria a história da Netflix de como o presente surgiu.

“Eu vi essa temporada (a última de Narcos: México) como uma história de origem do mundo em que vivemos. Para mim, é levar a série ao ponto que nós reconhecemos, para bem ou para mal, faz sentido parar nesse momento. A série conseguiu erguer as cortinas e mostrar como isso começou, como se desenvolveu. Não posso dizer que outras histórias não seriam atraentes continuar. Mas, para mim, parar no momento em que entregamos o mundo atual faz sentido, tematicamente e para narrativa”, explicou Bernard sobre o fim de Narcos na Netflix.

Última temporada de Narcos: México está na Netflix

Cada temporada de Narcos é narrada por um “observador externo” que analisa os movimentos dos cartéis e as organizações criminosas.

Nas temporadas anteriores, a produção foi narrada por agentes da DEA interpretados por Pedro Pascal, Boyd Holbrook e Scoot McNairy.

Já no terceiro ano, a produção subverte as expectativas dos fãs com a introdução de uma narradora. Os novos episódios são contados por Andrea Nunez (interpretada por Luisa Rubino), uma jornalista mexicana que acompanha os eventos mais recentes da série.

Como o império de Félix Gallardo é deixado em ruínas no final da segunda temporada, o centro do poder criminoso muda de Guadalajara para Juarez – o território controlado pelo “Senhor dos Céus”: Amado Fuentes.

A terceira temporada é ambientada nos anos 90, quando a globalização modificou para sempre os negócios dos cartéis mexicanos.

Na vida real, após a derrota de Felix, Amado Fuentes se tornou um dos principais traficantes de cocaína do México, conhecido principalmente por transportar seu estoque em uma frota de Boeings 727.

Narcos e Narcos: México contam com todas temporadas na Netflix.