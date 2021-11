Fãs apontam origem surpreendente para guardas de Round 6

Round 6 (Squid Game) se mostra um brutal jogo secreto no universo da série, por isso os guardas são um ponto importante. Fãs do seriado da Netflix apontam que os seguranças podem ser antigos vencedores.

O seriado, que se tornou o mais popular da Netflix no mundo inteiro, levanta diversas discussões. Uma delas é de onde vem os guardas.

Uma popular teoria é que guardas são selecionados no encontro com o vencedor. Quem escolhe o cartão azul vira jogador, enquanto o vermelho é para essa função.

Mas, espectadores da Netflix apontam que os guardas são vencedores que gastaram todo o dinheiro deles. Com dívida, eles aceitam o trabalho em Round 6.

Junto disso, há uma teoria de que os jogadores selecionados são dependentes de apostas e outros vícios. Com isso, o jogo da Netflix seria uma forma de tentar quebrar esse ciclo e dar uma lição a todos.

Por enquanto, Round 6 não confirma nenhuma dessas interessantes sugestões.

Round 6 (Squid Game) está na Netflix

Em Round 6 (Squid Game), 456 pessoas são convidadas a participar de uma misteriosa competição de sobrevivência chamada apenas de Squid Game.

Os participantes competem em uma série de jogos infantis tradicionais – mas com reviravoltas mortais – e colocam as vidas em risco em busca do prêmio de 45,6 bilhões de Wons (a moeda da Coreia do Sul). O valor equivale a aproximadamente 40 milhões de dólares.

Apenas um entre os participantes leva a bolada. Nesse cenário marcado por traições, ambição e muitos perigos, todos os concrrentes fazem de tudo para garantir o prêmio. Afinal de contas, o Squid Game só convida pessoas que realmente precisam de dinheiro, o que traz um nível maior de desespero à competição.

