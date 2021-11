Fãs confundem ator de Gavião Arqueiro com Kit Harington, o Jon Snow

Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones, está em Gavião Arqueiro, nova série da Marvel? Na verdade, não, mas alguns fãs pensaram que sim, de acordo com o Cheat Sheet!

No segundo episódio da série do Disney+, surge um homem muito parecido com o astro de Game of Thrones, como alguns internautas observaram no Twitter. Ele faz parte da “Gangue do Agasalho”, que acaba capturando Clint Barton e Kate Bishop.

Mas o homem não é Kit Harington. Na verdade, trata-se do ator Fra Fee.

Nem faria sentido que fosse o astro de Game of Thrones. Afinal, ele interpreta outro papel na Marvel: Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

Kit Harington deu vida a esse personagem em Eternos. Espera-se que ele retorne em outros projetos.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

