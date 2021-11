Fãs revelam a cena mais constrangedora de The Big Bang Theory

De acordo com os fãs no Reddit (via The Things), um momento específico de The Big Bang Theory pode ter sido o mais constrangedor de toda a série.

Tudo aconteceu no quarto episódio da quarta temporada, quando Howard foi até a casa de Penny, pedindo ajuda, depois de um certo incidente em World of Warcraft que irritou Bernadette. No entanto, a conversa mudou quando Penny revelou que Howard uma vez a presenteou com um ursinho de pelúcia com uma webcam dentro.

Os fãs de The Big Bang Theory acreditam que os roteiristas da série podem ter levado a estranheza de Howard um pouco longe demais, ao ponto do “stalking”, o que não é motivo para risada nesse caso.

“Honestamente, eles exageraram com a aspereza e perversão de Howard. Oferecer a alguém um ursinho com uma webcam pode facilmente mandá-lo para a prisão”, comentou um internauta.

Outra pessoa disse: “Se eu encontrasse uma webcam em um ursinho de pelúcia que ganhei de um cara, eu o chutaria bem naquele lugar e nunca mais deixaria ele entrar em meu apartamento.”

“Howard passou dos limites com o ursinho de pelúcia. Nem mesmo o público achou tão engraçado”, observou outro fã de The Big Bang Theory.

Mais sobre The Big Bang Theory

The Big Bang Theory é uma série de comédia criada por Chuck Lorre e Bill Prady, que atuaram como produtores executivos da série, junto com Steven Molaro.

Todos os três também serviram como redatores principais. Estreou nos Estados Unidos em setembro de 2007 e foi concluída em maio de 2019, tendo transmitido 279 episódios em 12 temporadas.

A série foi originalmente centrada em cinco personagens que vivem em Pasadena, Califórnia: Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) e Sheldon Cooper (Jim Parsons), ambos físicos da Caltech, que compartilham um apartamento; Penny (Kaley Cuoco), uma garçonete e aspirante a atriz que mora do outro lado do corredor; e os amigos e colegas de trabalho igualmente nerds e socialmente desajeitados de Leonard e Sheldon, o engenheiro aeroespacial Howard Wolowitz (Simon Helberg) e o astrofísico Raj Koothrappali (Kunal Nayyar).

Com o tempo, personagens coadjuvantes foram promovidos a papéis principais, incluindo a neurocientista Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), a microbiologista Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch) e o dono da loja de quadrinhos Stuart Bloom (Kevin Sussman).

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.