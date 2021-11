Fear the Walking Dead responde o que aconteceu com Alicia Clark

Alerta de spoilers

O sétimo episódio da sétima temporada de Fear the Walking Dead finalmente revelou o porquê da ausência de Alicia Clark nesses episódios.

No primeiro capítulo da sétima temporada mostrou Strand e Will procurando Alicia. Eles encontram o bunker onde ela estava abandonado e acham apenas um bilhete escrito PADRE.

Já no sétimo episódio, a torre de Strand é atacada pelos Stalkers, após Arno ter ameaçado tornar a torre inabitável caso Strand recusasse dar ao povo dele “um novo começo”.

No ataque, Arno faz uso de zumbis com material radioativo da bomba encontrada no quarto episódio dessa temporada.

Retorno de Alicia

Quando Morgan aparece na torre para conseguir ajuda para a filha dele, ele convence Strand a deixá-lo mandar uma mensagem para Grace e Sarah. Strand diz para Morgan encontrar Alicia, confessando a ele que ela não gostaria que ele a achasse.

Depois de Strand descobrir que Morgan o envenenou, ele expulsa Morgan da torre. Morgan é encontrado sozinho na praia por Dwight e Sherry, eles levam-no para o acampamento deles para conhecer a líder do grupo que conheceram há algumas semanas, no quinto episódio.

Ao retirar todo o traje, a líder revela ser ninguém menos que Alicia, que dá as caras pela primeira vez nesse sétimo ano de Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead é exibida pelo Amazon Prime Video.