Filho de Roberto Bolaños enfim revela por que mãe de Chaves não aparece

A mãe de Chaves nunca apareceu no programa por um motivo: a produção não podia ter um elenco muito grande. A revelação foi feita por Roberto Gómez Fernández, filho de Roberto Bolaños, o criador e ator do personagem.

Durante os anos, fãs podem ter pensado algumas teorias. Mas, no canal no YouTube de Javier Alarcón, o herdeiro do roteirista explicou o que acontecia na época da gravação, nos anos 1970.

A série não podia ter um elenco muito grande, o que impossibilitava de todos personagens terem famílias completas. Com isso, Chaves, o protagonista, foi construído como um menino órfão.

“‘Por que ele era órfão?’ Era porque não tínhamos atores. Precisaria de um elenco gigante para ter famílias completas, não havia espaço”, contou o filho de Roberto Bolaños.

Durante a história de Chaves, uma explicação para mãe nunca aparecer também foi feita. A justificativa era que essa personagem que nunca é mostrada chegava tão cansada para buscar o filho na creche, que aceitava qualquer criança que entregassem para ela.

Com isso, Chaves, que nunca tinha conhecido o pai, foi abandonado pela mãe.

Chaves deve voltar a ser exibido no Brasil

Chaves e Chapolin deixaram a TV brasileira em agosto de 2020. O filho de Robert Bolaños espera que isso seja resolvido em breve.

Roberto Gómez Fernández conversou com o IGN Brasil e revelou que ele e a família dele estão lidando com essa situação.

“Espero que voltem logo. Certas circunstâncias precisam ser resolvidas. Mas minha família e eu estamos vendo isso. Temos certeza de que, em breve, Chaves e Chapolin voltarão às telinhas”, revelou Fernández.

Resta aguardar para que essa situação seja resolvida rapidamente, embora não saibamos exatamente os detalhes por trás dessa história.