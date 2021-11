Game of Thrones: George R.R. Martin não gostou do fim e queria mais temporadas

George R.R. Martin aparentemente ficou preocupado acerca da direção tomada por Game of Thrones depois da quinta temporada. A partir desse ponto, os showrunners David Benioff e D.B. Weiss começaram a divergir mais drasticamente em relação o que o autor havia delineado. Martin também queria mais temporadas para “fazer justiça” aos livros.

No livro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, de James Andrew Miller, a história da HBO é abordada e o agente de Martin, Paul Haas, revelou algumas informações sobre a trajetória de Game of Thrones.

“George ama Dan e Dave, mas depois da quinta temporada ele começou a se preocupar com o caminho que eles seguiam, porque George sabe qual a direção a história toma. Ele começou a dizer, ‘vocês não estão seguindo o meu modelo’. As primeiras cinco temporadas seguiram o caminho definido por George, então eles se distanciaram disso”, revelou Haas.

Vale apontar que as primeiras cinco temporadas abordam eventos descritos nos livros já publicados, a partir desse ponto entramos no território dos dois últimos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, que ainda estão em desenvolvimento por George R.R. Martin.

George R.R. Martin queria mais temporadas de Game of Thrones

Paul Haas também revelou que o autor viajou para Nova York mais de uma vez para encontrar-se com o então CEO da HBO, Richard Plepler, a fim de convencê-lo a estender o seriado.

“George voou para Nova York para almoçar com Plepler, implorou a ele para fazer 10 temporadas de 10 episódios, porque havia material suficiente para isso. Ele disse que seria uma experiência mais satisfatória e divertida”, disse Haas (via Indiewire).

“D.B. Weiss e David Benioff estavam cansados, com razão. Eles estavam prontos e queriam seguir em frente, então eles cortaram e então as negociações passaram ser sobre quantas temporadas podemos esticar isso? Porque é claro que a HBO queria mais”, continuou o agente.

Game of Thrones está disponível no HBO Max.