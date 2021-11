Gavião Arqueiro: Alguns fãs ameaçaram boicotar série da Marvel

Alguns fãs da Marvel ameaçaram boicotar Gavião Arqueiro, série do Disney+. O motivo foi a revelação de que o ilustrador David Aja não tinha sido pago pelo estúdio do MCU, mesmo a trama sendo baseada no trabalho dele.

O quadrinista Matt Fraction escreveu, enquanto Aja ilustrou a série em quadrinhos do Gavião Arqueiro, de 2012. Fraction foi contratado pelo Disney+ como um consultor.

Enquanto isso, o ilustrador não foi incluído nos créditos de Gavião Arqueiro, ganhando apenas um agradecimento especial, e revelou que não recebeu pela adaptação da série. Com isso, fãs ameaçaram boicotar o seriado do Disney+.

“Parem de creditar apenas escritores, ainda mais quando o tributo visual é inspirado na capa de David Aja. Quadrinhos são trabalho em equipe”, escreveu o quadrinista Bruno Redondo, mostrando apoio ao colega.

Aja, então, deu uma resposta que revoltou muitos fãs. “Ou melhor: Pare de creditar, comece a pagar”, destacou Aja.

A abertura de Gavião Arqueiro e muitos detalhes visuais da série da Marvel são inspirados pelo trabalho do ilustrador. Após essa polêmica, o The Ringer afirmou que o MCU compensou o quadrinista, mas valores não foram revelados.

Ao mesmo, esse não parecia ser o plano da Disney. A notícia surgiu no fim de novembro, mais de um mês depois após Aja revelar online a situação.

Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.