Gavião Arqueiro arruma um problema de Vingadores: Ultimato

Alerta de spoilers

Fãs da Marvel apontaram que Vingadores: Ultimato não honrou a Viúva Negra após a morte no filme. Ao que parece, o MCU começa a arrumar isso, primeiro com o filme solo dela e agora com a série Gavião Arqueiro, no Disney+.

O filme mostrou que Viúva Negra deixou um legado, inclusive com uma herdeira do manto, Yelena Belova. Agora, Gavião Arqueiro volta a relembrar Natasha, mostrando que Clint Barton ainda não superou os eventos de Vingadores: Ultimato.

Primeiro, o personagem de Jeremy Renner não passa bem ao assistir o Musical Rogers. Ele relembra a Viúva Negra e fica claramente deprimido.

Depois, ver uma menina vestida como ela, faz o herói balançar de novo.

“Eu sei que todos sentem falta dela, mas ela era sua melhor amiga”, afirma ainda a filha de Clint Barton.

Além de honrar mais a heroína de Vingadores, Gavião Arqueiro ainda aprofunda a relação dos dois heróis. A série deixa claro o que antes era só indicado no MCU: os dois têm uma longa relação, dos tempos de SHIELD.

Assim, a cena da morte da personagem em Vingadores: Ultimato é ainda mais poderosa e comovente, o que o próprio filme do MCU falhou em transmitir quando se pensa na relação desses dois personagens.

Gavião Arqueiro ainda continuará isso de outra forma: Yelena Belova vai aparecer, sendo que ela tem o próprio herói dos Vingadores como alvo. Pode ser que dois heróis se juntem pelo luto.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Novos episódios chegam nas quartas.

