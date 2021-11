Gavião Arqueiro: Ator de Rebelde é clássico vilão da Marvel

Tony Dalton, que teve um dos primeiros papéis na TV em Rebelde, é um clássico vilão da Marvel no MCU. O ator está aparece em Gavião Arqueiro, no Disney+, e muitos fãs do estúdio não tinham percebido a ligação do artista com a novela mexicana.

Rebelde é um sucesso mundial e muito se deve a novela mexicana, exibida originalmente entre 2004 e 2006. Tony Dalton aparece como o vilão Gastón.

Até a novela teen, Tony Dalton tinha apenas algumas participações na TV. Após Rebelde, o artista começou a ganhar mais destaque e anos depois apareceu em produções como Sense8 e Better Call Saul.

Em Gavião Arqueiro, o ator é Jack Duquesne. O personagem é o vilão clássico da Marvel Espadachim, que conta com uma rivalidade com o herói do título.

Relembre abaixo Tony Dalton em Rebelde e depois veja como o ator da Marvel está hoje.

Série do Gavião Arqueiro chega no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Nova série da Marvel, Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel.