Gavião Arqueiro: Destino do pai de Kate Bishop pode esconder reviravolta

O pai de Kate Bishop é dado como morto no primeiro episódio de Gavião Arqueiro no Disney+. Isso, porém, pode esconder uma reviravolta na Marvel, com Derek retornando e sendo aliado de um dos vilões do MCU.

A série mostra que a família Bishop é atingida na Batalha de Nova York, de 2012. Kate Bishop e a mãe, Eleanor, perdem Derek.

Aqui, o MCU muda a história de origem da aprendiz do Gavião Arqueiro. Nos quadrinhos, a história original mata Eleanor na infância da heroína, e deixa Derek cuidando de Kate e uma irmã – que até agora não foi confirmada na série do Disney+.

Quando Kate Bishop começa a atuar com os Vingadores, Eleanor revela que fingiu a morte e ressurge trabalhando com a vilã Madame Máscara, uma das grandes rivais da filha.

Com essa mudança no destino de Derek e Eleanor, pode ser que o MCU inverta os papéis. Além disso, a Marvel pode fazer a surpresa de colocar o pai de Kate Bishop voltando com a irmã dos quadrinhos dela, Susan.

Claro que tudo não passa de sugestão. Pode ser que o MCU simplesmente ignore a história de Kate Bishop nos quadrinhos, dando uma outra origem para ela em Gavião Arqueiro, no Disney+.

Série do Gavião Arqueiro está no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

