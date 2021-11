Gavião Arqueiro indica organização ligada aos X-Men

Alerta de spoilers

No primeiro episódio de Gavião Arqueiro no Disney+, um leilão do mercado negro acontece. Essa organizadora do evento pode ser um grupo ligado aos X-Men, como acontece nos quadrinhos da Marvel.

A organização é destacada quando Jack Duquesne compra a espada do Ronin. O personagem também tenta conseguir o traje da identidade que já foi do Gavião Arqueiro, em Vingadores: Ultimato.

Um leilão ligado a acessórios de heróis e vilões já foi visto em Wolverine #8, nos quadrinhos da Marvel. Uma organização chamada Legacy House organiza esse tipo de evento.

Essa organização aparece no arco atual dos X-Men nos quadrinhos. Inclusive, o leilão revelado em Wolverine se passa em Madripoor, apresentada em Falcão e o Soldado Invernal, outra série do MCU no Disney+.

Esse grupo, que consegue os itens dos heróis e vilões, chega até mesmo a leiloar mutantes. Isso é o que leva o Wolverine a lutar contra eles.

Resta saber se o grupo que opera em Gavião Arqueiro é realmente o Legacy House.

Série do Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

