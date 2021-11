Gavião Arqueiro: O erro de Os Vingadores que ninguém percebeu na série

Contém spoilers

O primeiro episódio de Gavião Arqueiro, nova série da Marvel, apresenta um erro de continuidade em relação a Os Vingadores, de 2012.

No começo de Gavião Arqueiro, quando a jovem Kate Bishop olha para fora de sua casa destruída, vemos a Torre Stark, que está faltando algumas letras. À primeira vista, parece uma homenagem bacana para Os Vingadores.

No entanto, como apontado por um internauta no Reddit, o flashback de Gavião Arqueiro na verdade apresenta um erro no que diz respeito às letras que restam na Torre Stark.

Na série, o “K” ainda pode ser visto na Torre Stark, quando na realidade ele já tinha sido destruído naquele ponto da história de Os Vingadores.

Confira abaixo uma imagem que mostra o erro de continuidade entre Os Vingadores e Gavião Arqueiro.

Mais sobre Gavião Arqueiro

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

