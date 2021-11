Gavião Arqueiro: Onde estão os Vingadores durante série da Marvel

Em um dos vídeos de divulgação, Gavião Arqueiro indicou uma “ameaça ao nível Vingadores” na série da Marvel no Disney+. Mas, os Vingadores não devem aparecer no seriado, já que cada personagem está focado em uma missão diferente.

Em todos seriados do Disney+, essa pergunta deve aparecer. Afinal, os Vingadores estão crescendo no MCU, o que deixa difícil explicar o motivo de ao menos um deles não surgir para ajudar Gavião Arqueiro e Kate Bishop.

No caso da série, a linha do tempo pode explicar onde estão os heróis do grupo. Gavião Arqueiro se passa dois anos após Vingadores: Ultimato.

Nesse caso, imagina-se que Thor esteja no espaço com os Guardiões da Galáxia. Depois disso, como se sabe, o Deus do Trovão terá que lidar com os próprios problemas, incluindo o vilão Gorr (o que será mostrado em Thor: Amor e Trovão).

O mesmo vale para Capitã Marvel, que se vê mais ocupada fora da Terra, como acontece desde os anos 1990.

O Hulk ainda cuida do braço dele e tem duas missões. Uma é ajudar Shang-Chi sobre o sinal mostrado pelos Dez Anéis (em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e a outra é resolver a situação do Professor Hulk, sobre as transformações de Bruce Banner nele – além de que o personagem pode estar envolvido com a She-Hulk, que é prima dele.

Enquanto isso, outros heróis de Nova York, Doutor Estranho e Homem-Aranha podem estar sofrendo as consequências de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa, o que explica essas ausências.

Muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo na Marvel

Gavião Arqueiro mostra a consequência de muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo no MCU. Sendo que algumas delas são do Disney+.

Outras ausências podem ser explicadas dessa forma.

A Feiticeira Escarlate teve o problema com Westview semanas após Vingadores: Ultimato. Depois, como se sabe, ela recebe a visita do Doutor Estranho, o que a leva a ajudá-lo no segundo longa dele.

Além disso, as descobertas em WandaVision podem levar a heroína a um caminho distante dos outros Vingadores.

Sam Wilson assume a responsabilidade de ser o Capitão América, com Bucky, aparentemente, querendo um pouco de paz em sua vida.

Há ainda o Homem-Formiga e a Vespa. Os dois até poderiam aparecer, como aparentemente o único problema seria a distância de San Francisco para New York. A única questão é que eles podem entrar em alguma armadilha com as pesquisas deles, o que pode levar aos eventos do terceiro filme da dupla, Quantumania.

Com isso, não há uma boa previsão para que heróis dos Vingadores apareçam em Gavião Arqueiro.

Série da Marvel, Gavião Arqueiro está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e acompanhar os filmes e séries do MCU.