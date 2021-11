Gavião Arqueiro: Origem de Kate Bishop usa clichê da Marvel

Contém spoilers

Gavião Arqueiro começa com uma explicação sobre como Kate Bishop ficou obcecada por Clint Barton e o que a levou a seguir seus passos. Essa origem apresenta um clichê muito usado na Marvel – aliás, muito usado nas histórias de super-heróis em geral (via Comic Book Resources).

Kate Bishop perdeu seu pai durante a Batalha de Nova York em 2012, uma vítima da invasão organizada por Loki.

Gavião Arqueiro começa com uma intensa retomada da batalha de seu ponto de vista, culminando com Clint Barton, sem saber, resgatando ela e sua mãe, abatendo um grupo de invasores alienígenas. No entanto, Kate Bishop ter perdido um dos pais em um evento trágico ainda é um clichê usado em demasia pela Marvel.

O que é interessante é que, enquanto esse clichê muitas vezes é abordado para personagens com uma tendência para a vilania no MCU, Kate Bishop na verdade se torna uma personagem melhor através dele, valorizando o Gavião Arqueiro por tê-la salvado em vez de se concentrar na parte mais sombria do acontecimento.

É um desenvolvimento notável para uma personagem que, em pouco tempo, já conquistou a atenção dos fãs da Marvel.

Mais sobre Gavião Arqueiro

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

