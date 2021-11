Gavião Arqueiro tem conexão com Gossip Girl

De acordo com o Looper, há uma curiosa conexão entre Gavião Arqueiro, nova série da Marvel para o Disney+, e Gossip Girl.

No final do primeiro episódio da série do MCU, muitas cenas acontecem em um luxuoso hotel de Nova York. Os fãs de Gossip Girl conhecem bem esse lugar: trata-se do Lotte New York Palace Hotel.

Muitas séries de grande sucesso também tiveram cenas gravadas nesse hotel, como Demolidor, Mr. Robot, Succession e outras.

Lugar importante de Gossip Girl

Mas é um local particularmente importante em Gossip Girl, já que o personagem Chuck Bass (Ed Westwick) tinha uma suíte no prédio.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+. A série deve ganhar um novo episódio por semana.

