Herói sumido do Arrowverso volta para 2 episódios de The Flash

De acordo com um relatório da Entertainment Weekly, Robbie Amell voltará como Ronnie Raymond em dois novos episódios de The Flash. O personagem não aparece no Arrowverso há um bom tempo.

O grande retorno acontecerá no décimo primeiro episódio da oitava temporada de The Flash. Ainda não se sabe como será a volta do personagem à série.

Interpretado por Robbie Amell, Ronnie Raymond era o Nuclear original do Arrowverso.

A volta do Nuclear original

Ele surgiu na primeira temporada de The Flash e acabou morrendo nessa mesma temporada, mas o ator voltou a aparecer algumas vezes, interpretando até uma versão alternativa do personagem em um momento.

Robbie Amell é primo de Stephen Amell, que também teve grande participação no Arrowverso. O ator interpretou o Arqueiro Verde em Arrow.

The Flash é exibida pela Warner Channel no Brasil. A série também está disponível pela Netflix.