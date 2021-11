Jennifer Aniston indica que pode deixar The Morning Show

Jennifer Aniston indicou que pode deixar The Morning Show, do Apple TV+, após a segunda temporada. Ela disse ser “difícil até de imaginar” gravar mais episódios do seriado.

A atriz de Friends interpreta Alex Levy na série, sendo uma das figuras centrais da série tanto na primeira temporada, quanto na segunda. Ela está incerta se retornará para um terceiro ano.

“É tão difícil imaginar isso agora”, ela admitiu ao The Hollywood Reporter. “Sabe quando dizem que as mães quase têm um bloqueio: ‘Nunca mais teria um filho!’. Estou um pouco naquele momento de, ‘Não sei se eu conseguiria fazer isso de novo!’ Então, veremos”.

Caso retorne para The Morning Show, no entanto, ela revelou o que gostaria de ver sobre a personagem dela no futuro da série. Ela disse que quer “muito amor e diversão e dança e brincadeira e algo com muito mais leviandade!”.

“Um olhar de dentro para as vidas dos apresentadores de programas matinais americanos, os homens e mulheres que despertam os Estados Unidos”, diz a sinopse de The Morning Show.

A série do Apple TV+ foi criada por Jay Carson (House of Cards) e Kerry Ehrin (Bates Motel).

O elenco de The Morning Show conta com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Steve Carell, Nestor Carbonell, Karen Pittman e Desean Terry.

The Morning Show está disponível no Apple TV+.