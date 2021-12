La Casa de Papel não acabou: Netflix vai lançar série de Berlim

A Netflix anunciou que está trabalhando em uma série derivada de La Casa de Papel. O foco estará em Berlim, um dos personagens mais importantes do seriado principal.

Por meio do Twitter, a gigante do streaming até divulgou um teaser do projeto, revelando que será lançado em 2023. Em La Casa de Papel, Berlim teve interpretação de Pedro Alonso.

Confira abaixo o anúncio da Netflix sobre o novo projeto de La Casa de Papel.

Por essa vocês não esperavam, né? Em 2023 vocês já têm compromisso marcado com um dos personagens mais charmosos de La Casa de Papel… Vem aí, minha nova série, Berlim. pic.twitter.com/YFIXdJd4f9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 30, 2021

Série principal se aproxima do fim

La Casa de Papel está se aproximando do fim na Netflix, com seus últimos episódios sendo lançados em breve. No entanto, a gigante do streaming nunca descartou o interesse de produzir séries derivadas.

Ainda não há previsão de lançamento para a série de Berlim. Também não se sabe se o ator Pedro Alonso terá algum tipo de envolvimento com o projeto.

Os últimos episódios de La Casa de Papel chegam à Netflix em 3 de dezembro.